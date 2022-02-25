Первого января 2022 года Сергей Анисимов выиграл 1 000 000 рублей в 1421-м тираже «Русского лото»....

Первого января 2022 года Сергей Анисимов выиграл 1 000 000 рублей в 1421-м тираже «Русского лото». В ходе оформления выигрыша в лотерейном центре «Столото» житель Владимирской области поделился историей удачи.— Я покупаю билеты, когда подсказывает внутреннее чувство. В этот раз приобрел 10 билетов в мобильном приложении «Столото» перед Новым годом и сорвал куш! Когда узнал о выигрыше, были смешанные чувства, никогда раньше такие не испытывал. Жена обрадовалась, что так удачно все сложилось! — вспоминает Сергей.Часть приза победитель подарит любимой дочке, которая в этом году выходит замуж. Оставшуюся сумму Сергей отложит на здоровье.Победитель – бывший военный, рано вышел на пенсию, рассказывает пресс-служба "Столото". Сейчас Сергей работает сотрудником бюджетного учреждения. Летом отдыхает на дачном участке, где самостоятельно возвел загородный дом. У героя тиража есть увлекательное хобби — ремонт электротехники. Мужчина рассказал, что сможет отремонтировать даже холодильник!— Я уверен, что человек должен сделать в своей жизни три вещи: построить дом, воспитать ребенка и стать лотерейным миллионером! — смеется Сергей.Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта.