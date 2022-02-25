Прокурор Владимирской области Владислав Малкин проведет прием граждан по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства. Жители дома в Коммунаре смогут обратиться со своей

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин проведет прием граждан по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства. Жители дома в Коммунаре смогут обратиться со своей проблемой. Напомним, что с 2018 года дольщики не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку на улице Центральная в Коммунаре построили с нарушением этажности. В доме №19 на 2 этажа больше положенного. В