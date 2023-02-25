26 февраля во Владимирской области синоптики прогнозируют ледяной дождь и гололедицу. По прогнозам...

26 февраля во Владимирской области синоптики прогнозируют ледяной дождь и гололедицу.По прогнозам синоптиков, во Владимирской области ожидается ухудшение погоды из-за потепления. В субботу и воскресение температура воздуха будет выше 0 градусов. Ожидаются снег и ледяной дождь. Возможна гололедица.Температура воздуха повысится до +3°C днем. Ночью столбик термометра опустится до -1°C. Ветер южный, 6м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 732 до 739 мм.рт.ст.Погода нормализуется с наступлением понедельника. В начале недели дневная температура понизится до -2 градусов.Народный прогноз погоды26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, «укротителя страстей». Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну.Фото pxfuel.com