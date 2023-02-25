Для санаториев и организаторов детского отдыха во Владимирской области будет упрощён порядок...

Для санаториев и организаторов детского отдыха во Владимирской области будет упрощён порядок водопользования.В России упростили процедуру заключения договоров водопользования и сократили сроки предоставления этой услуги. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Теперь жители, индивидуальные предприниматели и организации, которые предоставляют услуги в сферах организации детского отдыха и санаторно-курортного лечения, смогут быстрее заключать договоры водопользования. Проведение аукциона не требуется.Кроме того, срок предоставления данной госуслуги сократили до 15 рабочих дней вместо прежних 30 календарных.Фото pxfuel.com