Это субботнее утро самое лучшее время встать к плите и напечь блинов. Главное блюдо Масленицы. Ведь...

Это субботнее утро самое лучшее время встать к плите и напечь блинов. Главное блюдо Масленицы. Ведь уже в понедельник у православных начнётся Великой Пост. Какие оригинальные блины можно попробовать в древнем Суздале? И как сочетаются блины и, к примеру, огурцы? Отправляемся на кухню вместе с известным ресторатором Игорем Кехтером, вице-президентом Ассоциации малых туристских городов России.Суздаль - это звучит гордо! А ещё вкусно! На широкую Масленицу Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России, автор идеи проекта "Гастрономическая карта Владимирской области" сам встаёт к плите. Чтобы испечь блины. Главное блюдо Масленицы.Игорь Эрикович:- Если вращать не по часовой стрелке, блины не получатся, потому что земля вращается в эту же сторону.Все продукты - натуральные, фермерские. А вот главный ингредиент всё же вдохновение. В Суздале всегда готовят с любовью. По словам Игоря Кехтера, русские блины - это уникальная палитра вкусов. В каждом регионе - свои блинные традиции.Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России, ресторатор:- Это всё вместе и создаёт атмосферу России, которая есть. А большое количество наших начинок- поедем на север, с брусникой поедим с удовольствием. Где-то - с облепихой, где-то с одним видом творога, где-то - с другим. Есть потолще, есть потоньше. Есть с припёком, который создаёт ещё отдельную гастрономическую страницу любого меню, которое может быть.Блины Игорь Кехтер печёт с Дмитрием Бугорчиковым - уроженцем Суздаля, су-шефом ресторана "Огурец". Всех секретов кухни не раскрывают. Но, чтобы даже первый блин не вышел комом, профессионалы советуют тесто не "торопить" . Лучше дайте ему отдохнуть.Дмитрий Бугорчиков, су-шеф ресторана "Огурец" (г. Суздаль):- В муке есть клейковина. Клейковина - она твёрдая. И нужно, чтобы за счёт влаги- молока, воды, неважно, что вы добавляете в тесто, она набухла. То есть дать время набухнуть белку.Блины суздальские- румяные и тонкие. В дырочку. Чтобы на просвет было видно солнце. Круглые и горячие - они и сами символизируют светило. А значит, обновление и хороший урожай. В "Огурце"- меню блинное- длинное. Главное блюдо Масленицы здесь подают с самыми разными начинками. И в разных вариациях. Сейчас, к примеру, на подходе- блины шоколадные.Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России, ресторатор:- Около сотни различных комбинаций, видов. Мы у себя держим более десяти. На разный вкус и цвет. Порадовать как человека с опытом, который чего-то не пробовал, а также традиционными блинами, к которым мы уже привыкли. Также и детские есть истории.Сладкоежек су-шеф Дмитрий Бугорчиков готов удивить начинкой: творожный сыр плюс растопленный шоколад и сливки.Дмитрий Бугорчиков, су-шеф ресторана "Огурец" (г. Суздаль):- В растопленный шоколад добавляют сливки, прогревают всё это, остужают. Накрывают плёнкой в контакт, дают полностью остыть. После этого взбивают, добавляют мягкий творожный сыр и получается наш крем.Также в Суздале можно отведать блины с традиционными для нашего края вкусами. К примеру, сочной владимирской вишней. Или знаменитым вареньем из огурцов. Его здесь, кстати, 4 вида. Такие блины подают только в огуречной столице. Именно кисло-сладкий - самый популярный вкус в мире, говорит ресторатор Игорь Кехтер. И если достичь баланса на "компоненте региональном"- кулинарная удача!Кто-то любит блины с пылу с жару, кто-то- чуть подостывшие. Одни - порумянее, другие - побелее. Но очевидно одно, блины на Масленицу на столе обязательны.Кстати, одна из масленичных примет гласит если, провожая Масленицу, испечь блинов больше всех - в доме обязательно поселится счастье.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".