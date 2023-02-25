Как изменится порядок получения социальных выплат во Владимирской области с 1 марта? С 1 марта во...

Как изменится порядок получения социальных выплат во Владимирской области с 1 марта?С 1 марта во Владимирской области изменится порядок получения социальных выплат, сообщает портал "Life.ru".Какие же изменения ждут жителей региона?С 1 марта расширят меры поддержки инвалидам. Увеличится список положенных им технических средств реабилитации. Теперь в него входят вспомогательные электронные средства ориентации, которые могут определять расстояние до объектов, категории объектов, лица людей. У них есть вибрационная индикация и речевой выход.С 1 января 2023 года пересчитали часть социальных выплат и сделали прибавку к пенсии. А с 1 февраля свыше сорока социальных выплат проиндексировали на 11,9%.Фото pxfuel.com