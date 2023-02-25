«Козью тропу» в центре Владимира городские власти превратили в «променад». В центре Владимира на...

«Козью тропу» в центре Владимира городские власти превратили в «променад».В центре Владимира на улице Батурина жителям восемь лет приходилось ходить по «козьей тропе“. Так они называли узкий проход к Центральному рынку.Ранее мы рассказывали, что владимирцы требуют ликвидировать заброшенные здания в центре города. Жалобы поступали от жителей в редакцию ГТРК "Владимир".Сейчас зеленый забор стал «визитной карточкой» этой улицы. Как долго он ещё простоит , что и кто планирует застройку, неизвестно.Фото ГТРК "Владимир"