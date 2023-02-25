На территории бывшего танкового городка во Владимире построят новый жилой комплекс за 226 миллионов...

На территории бывшего танкового городка во Владимире построят новый жилой комплекс за 226 миллионов рублей.В начале 2023 года два земельных участка, площадью 29 гектаров бывшей танковой части (для сравнения, вся территория города Владимира занимает 12460 гектаров) была выставлена на аукцион акционерным обществом ДОМ. РФ. Заявки на участие в нем подали пять компаний из Владимира, Мурома, Ульяновска, Твери и Рязани.Муромская строительная фирма «СЗ «УНИКОМ» предложила 226 миллионов рублей и стала победителем аукциона.За ближайшие девять лет территория бывшего военного городка должна быть застроена среднеэтажными и высокоэтажными домами, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, где предполагается строительство школ, детских садов, больниц, а также объектов, позволяющие осуществлять транспортные пассажирские и грузовые перевозки.Полностью проект должен быть реализован за 9 лет.Фото pxfuel.com