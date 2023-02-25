26 февраля 2023 года отмечается Мартинианов день. На Руси этому святому молились об укреплении...

26 февраля 2023 года отмечается Мартинианов день. На Руси этому святому молились об укреплении семьи. Также Мартиниану молятся о защите от огня, ожогов, пожаров или исцелении от ожогов.Что можно делать в Мартинианов день?В Мартынов день следует хорошенько поработать. Трудолюбивый заслужит награду и счастье. Ленивых же ждет суровое наказание.26 февраля наши предки считали доброй традицией уборку в доме. Если избавиться от грязи и мусора, то в доме будет гармония.Хороший день для денег. Считается, что сегодня нужно решать финансовые вопросы. А вот от крупных покупок лучше воздержаться, чтобы год прошёл с деньгами.Что нельзя делать в Мартинианов день?Нельзя заниматься рукоделиями, прясть, вязать, вышивать и т.д. — к болезням глаз.Нельзя стричься, завиваться, окрашивать волосы, делать прическу — волосы будут плохо расти.Запрещается в Мартынов день отказывать в просьбах.Нельзя в этот день проходить мимо нищих, не подав им милостыню. За безразличие можно серьезно пострадать – начнутся неприятности денежного характера.Народные приметы на 26 февраля 2023 годаТепло и тает снег — весна ранняя и тёплая.Пасмурный и прохладный день — весна окажется холодной и будет продолжаться долго.Если в полдень стоит ясная погода, то ясной она будет и вечером.Синички распелись — к ранней весне.Холодный день — лето будет жарким и засушливым.Фото pxfuel.com