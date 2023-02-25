Печенье на скорую руку от Юлии Ковальчук.
Печенье на скорую руку от Юлии Ковальчук.
Певица и
экс-солистка "Блестящих" Юлия Ковальчук поделилась рецептом полезного
и вкусного печенья. Быстро, просто и отлично подойдет тем, кто не любит
магазинные десерты.
Ингредиенты
Творог — 275
грамм
Яйца — 2 штуки
Сахар — 2 ст.
ложки
Рисовая мука —
100 граммов
Разрыхлитель —1
ч. ложка
Кокосовая стружка
— 1 ст. ложка с горкой
Ванильный сахар —
по вкусу
Соль — щепотка
Юлия Ковальчук
доказывает простоту рецепта — из утвари понадобится только глубокая миска,
пергамент и духовка.
Способ
приготовления
В глубокой миске
Юлия Ковальчук смешивает творог с яйцами и сахаром, добавляя щепотку соли. Затем
в массу постепенно нужно просеять рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. В самом
конце Юлия всыпает в тесто кокосовую стружку, добавляет немного ванильного
сахара и перемешивает.
Затем из массы
необходимо скатать шарики. Каждый из них Ковальчук обваливает в кокосовой
стружке, после чего выкладывает на противень.
Выпекается
печенье в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
По желанию, сахар
можно заменить на сахарозаменитель. Так, печенье будет не только вкусным, но и
не навредит стройной фигуре. Отлично подойдет к завтраку с кофе или на перекус.
Приятного аппетита!