Печенье на скорую руку от Юлии Ковальчук.

Печенье на скорую руку от Юлии Ковальчук.Певица иэкс-солистка "Блестящих" Юлия Ковальчук поделилась рецептом полезногои вкусного печенья. Быстро, просто и отлично подойдет тем, кто не любитмагазинные десерты.ИнгредиентыТворог — 275граммЯйца — 2 штукиСахар — 2 ст.ложкиРисовая мука —100 граммовРазрыхлитель —1ч. ложкаКокосовая стружка— 1 ст. ложка с горкойВанильный сахар —по вкусуСоль — щепоткаЮлия Ковальчукдоказывает простоту рецепта — из утвари понадобится только глубокая миска,пергамент и духовка.СпособприготовленияВ глубокой мискеЮлия Ковальчук смешивает творог с яйцами и сахаром, добавляя щепотку соли. Затемв массу постепенно нужно просеять рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. В самомконце Юлия всыпает в тесто кокосовую стружку, добавляет немного ванильногосахара и перемешивает.Затем из массынеобходимо скатать шарики. Каждый из них Ковальчук обваливает в кокосовойстружке, после чего выкладывает на противень.Выпекаетсяпеченье в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.По желанию, сахарможно заменить на сахарозаменитель. Так, печенье будет не только вкусным, но ине навредит стройной фигуре. Отлично подойдет к завтраку с кофе или на перекус.Приятного аппетита!