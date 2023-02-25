Ближайшая остановка общественного транспорта находится на расстоянии около 800 метров от учреждения

Прокуратура Владимирской области подала иск на администрацию Коврова за ущемление прав постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов.«Установлено, что дорога к учреждению проходит от улицы Ново-Белинского через улицу Речная и улицу Дачная. При этом, ближайшая остановка общественного транспорта находится на расстоянии около 800 метров», - сообщили в ведомстве.Проживающие инвалиды в доме-интернате вынуждены самостоятельно проходить внушительное расстояние до остановки. Поэтому прокуратура требует от администрации Коврова создать комфортные условия для передвижения граждан. Требования были удовлетворены судом, исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.