Прокуратура Владимирской области опровергла все «фейковые сообщения» о закрытии YouTube. Напомним,...

Прокуратура Владимирской области опровергла все «фейковые сообщения» о закрытии YouTube.Напомним, что на сайте Ленинского районного суда Владимира была опубликована информация о деле по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан (и пр.), признании информации, распространяемой через Интернет – запрещенной.Административный иск прокуратуры Владимирской области о блокировке YouTube касается конкретного видео об "умных счетчиках" ЖКХ. При занесении информации в ГАС «Правосудие» произошла путаница, так как сотрудники Ленинского районного суда Владимира не стали указывать полную версию ссылки, а ограничились главной страницей.YouTube работает в России без перебоев.