С 25 по 27 февраля жителей Владимирской области ждут мощные магнитные бури. Как обезопасить...

С 25 по 27 февраля жителей Владимирской области ждут мощные магнитные бури. Как обезопасить себя?Конец февраля подготовил неожиданные «сюрпризы» для метеозависимых жителей Владимирской области. Сегодня 25 февраля начинаются магнитные бури и продлятся трое суток. Самая мощная магнитная буря начнется 26 февраля с 21.00. Но продлится она недолго - только одни сутки. Еще одна магнитная буря, по предварительным прогнозам, придется на 27 февраля. Она будет последней в уходящей зиме.Что нужно сделать, чтобы быть готовым к магнитным бурям? Как обезопасить себя в эти дни?10 советов метеозависимым людям:1. Уменьшить физические нагрузки2. Не употреблять сладкое, жирное и алкоголь3. Проверить свою аптечку и подготовить необходимые лекарства4. Следить за прогнозами магнитных бурь5. Отложить дальние поездки, а также избегать поездок в метро и полетов на самолете6. Стрессовые ситуации только ухудшат состояние здоровья, поэтому стараться в них не попадать.7. Отложите дела по дому: уборка, стирка, ремонты. Больше отдыхайте.8. Для спокойного состояния и крепкого сна рекомендуется принимать настои из трав9. Употребляйте в пищу продукты, которые богаты калием, магнием, кальцием.10. При ухудшении состояния обратиться за помощью к врачу.Фото pxfuel.com