Обращение к губернатору и президенту написали владимирские медики скорой помощи

Обращение к губернатору и президенту написали владимирские медики скорой помощи, - сообщил телеграм-канал «»». Документ подписали сто человек.Медики пожаловались на сокращение премий. Также специалисты рассказали о нехватке дежурных бригад. По их словам, вместо 35 бригад во Владимире работают только 20. При этом даже при дополнительных нагрузках персонал не получает обещанные выплаты.Для разрешения ситуации работники просят организовать межведомственную группу. В числе их требований – полный расчёт за январь и обеспечение финансирования станции СМП.Уточняется, что 22 февраля прошла закрытая встреча коллектива с министром здравоохранения региона Артемом Осиповым. Медикам сообщили, что стимулирующие выплаты за январь им не полагаются.