Жалоба также поступила и губернатору Владимирской области

Сто владимирских медиков станции скорой помощик губернатору региона Александру Авдееву и президенту Владимиру Путину из-за сокращения премий. После январских урезаний выплат фельдшеры потеряли от 11 000 рублей, а врачи — от 22 000 рублей. У водителей выплата стала меньше на 3 500 рублей.«Заявляется, что сотрудники заработали слишком много за счет надбавок за работу в праздничные дни, а значит надо было урезать и отменить им на эти же суммы стимулирующие выплаты», - сказано в обращении.Медики требуют полностью вернуть выплаты за январь 2023 года и обеспечить финансирование станции СМП. Также специалисты попросили организовать межведомственную рабочую группу для разрешения ситуации.