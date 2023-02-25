Суд обязал жителя Владимирской области снести незаконно установленные постройки на береговой линии...

Суд обязал жителя Владимирской области снести незаконно установленные постройки на береговой линии водохранилища.В ходе проверки кольчугинской межрайонной прокуратуры было установлено, что житель деревни Литвиново самостоятельно, в отсутствие разрешения на пользование земельным участком и водным объектом, им самовольно были установлены примыкающий к плавающему мосту понтон, используемый для причаливания плавсредств и купания. Кроме того, гражданин обустроил место для размещения катера, гидроцикла и двух катамаранов.Незаконные объекты расположены на береговой линии водохранилища реки Пекша напротив земельного участка в деревне Литвиново Кольчугинского района.Кольчугинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к гражданину об устранении препятствий в пользовании водным объектом путем демонтажа понтона и причала.Иск прокурора удовлетворен. Суд обязал жителя Владимирской области снести незаконно установленные постройки на береговой линии водохранилища в течение месяца, со дня вступления решения суда в законную силу.Решение суда вступило в законную силу 31.01.2023.Фото pxfuel.com