Суд обязал жителя Владимирской области снести незаконно установленные постройки на береговой линии...
Суд обязал жителя Владимирской области снести незаконно установленные постройки на береговой линии водохранилища.
В ходе проверки кольчугинской межрайонной прокуратуры было установлено, что житель деревни Литвиново самостоятельно, в отсутствие разрешения на пользование земельным участком и водным объектом, им самовольно были установлены примыкающий к плавающему мосту понтон, используемый для причаливания плавсредств и купания. Кроме того, гражданин обустроил место для размещения катера, гидроцикла и двух катамаранов.
Незаконные объекты расположены на береговой линии водохранилища реки Пекша напротив земельного участка в деревне Литвиново Кольчугинского района.
Кольчугинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к гражданину об устранении препятствий в пользовании водным объектом путем демонтажа понтона и причала.
Иск прокурора удовлетворен. Суд обязал жителя Владимирской области снести незаконно установленные постройки на береговой линии водохранилища в течение месяца, со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение суда вступило в законную силу 31.01.2023.
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