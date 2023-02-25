На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.19 — во Владимире8— в Муромском районе14 — в Ковровском районе1 — в Петушинском районе1 — в Кольчугинском районе7 — в Александровском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе3 — в Радужном4 — в Киржачском районе3 — в Камешковском районе4 — в Гороховецком районе3 — в Меленковском районе3 — в Вязниковском районе2 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 180698 случаев заболевания.