С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180698 владимирцев.

Во Владимирской области 25 февраля выявлено 79 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился 19 раз, в Муромском районе - 8. Еще 14 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском районе, по 7 - в Александровском и Гусь-Хрустальном, по 4 в Киржачском и Гороховецком, 3 случая в Радужном, Камешковском, Меленковский,Вязниковском, по 1 - в Петушинском и Кольчугинском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180698 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50069 заболевший во Владимире, 21414 - в Ковровском районе и 19538 - в Муроме.