Во Владимирской области отремонтируют часть дороги, ведущей к знаменитому заводу « Красное...

Во Владимирской области отремонтируют часть дороги, ведущей к знаменитому заводу « Красное Эхо».Данная автодорога соединяет районный центр и поселок Уршельский, где проживает около трех тысяч человек в 18 населенных пунктах, а также является основным проездом к стекольному заводу "Красное Эхо".В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок протяженностью 7,2 км. В этом году будет отремонтирован участок 8,8 километров.Фото Правительства Владимирской области