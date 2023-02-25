«Золовкины посиделки» во Владимирской области отметят широкими масленичными гуляниями. Субботу...

«Золовкины посиделки» во Владимирской области отметят широкими масленичными гуляниями.Субботу Масленицы называют «Золовкины посиделки». В этот день женщина звала родственников мужа к себе, главная из которых – сестра. Если она была незамужней, то полагалось пригласить в дом и незамужних подруг. Всех гостей угощали блинами, а золовке вручали приятный подарок.Какие программы пройдут в выходные дни?25-26 февраля во всех парках Владимира будут праздничные программы: концерты, игры, забавы, торговые ряды.25 февраля в Суздале в Музее деревянного зодчества обещают конкурсы, хороводы, взятие снежного городка и гусиные бои.25 февраля в Киржаче на площади у центра культуры и досуга устроят мастер-классы и забавы. На ярмарке «Киржачское рукоделье» можно будет купить изделия местных мастеров, а в Обжорных рядах – прокатиться на карусели, попробовать блины и пироги.В Александрове в Кремле и в Доброграде в Ковровском районе программы расписаны на два дня. Забавы, гулянья, угощения. Сжигание МасленицыФото Правительства Владимирской области