Администрация Камешковского района заплатит местной жительнице 160 000 рублей за упавшее на её авто...

Администрация Камешковского района заплатит местной жительнице 160 000 рублей за упавшее на её авто дерево.В пресс-службе Камешковского районного суда рассказали, что местная жительница обратилась с исковым заявлением, в котором просила взыскать с администрации материальный ущерб, причиненный ее автомобилю (упавшим деревом), а также расходы по оплате услуг эксперта и государственной пошлины.«В процессе рассмотрения дела судом в качестве соответчика было привлечено муниципальное учреждение, на которое возложена обязанность по опиловке аварийных деревьев на территории города Камешково. Как установил суд, утром 11 июля 2023 года на автомобиль истца, припаркованный на стоянке у многоквартирного дома, упало дерево. Никто из участников процесса не оспаривал размер причиненного истцу ущерба, определенный экспертом-техником, причинно-следственную связь между падением дерева и повреждениями на автомобиле, место произрастания на землях общего пользования, причину падения – гнилостные изменения ствола, а также, что 11 июля 2023 года погодные условия в городе были удовлетворительными...» - поясняют в пресс-службе Камешковского районного суда.Однако ответчики иск не признали. Представитель муниципального учреждения указал, что, несмотря на расположение упавшего дерева, ответственность за случившееся должна быть возложена на управляющую компанию, поскольку она должна была проинформировать о необходимости опиловки «аварийного дерева».Уточняется, что оно даже обследовалось сотрудниками муниципального учреждения незадолго до падения, но (по их словам) всё было в порядке.В судебном заседании, во время изучения фотоматериалов, стороны сошлись во мнении, что оно все же представляло угрозу для окружающих. На стволе дерева частично отсутствовала кора, а также на нем была горизонтальная трещина.Как итог: суд постановил взыскать с муниципального учреждения в пользу истца 163 400 рублей, расходы по оплате услуг эксперта – 6000 рублей и государственной пошлины – 4468 рублей.Фото: freepik.com