«Без остановок»: заработал новый маршрут «Владимир - Суздаль экспресс». Владимирский автовокзал...

«Без остановок»: заработал новый маршрут «Владимир - Суздаль экспресс».Владимирский автовокзал запустил новый рейс «Владимир – Суздаль Экспресс».С подробностями и информацией о билетах можно ознакомиться на официальном сайте: https://vladavtovokzal.ru/Для поиска рейсов в строке «Пункт прибытия» необходимо выбрать «Суздаль Экспресс».Утренний рейс запланирован на 9:30, а вечерний – на 19:00.Билет стоит 200 рублей, его можно купить в кассах или на том же сайте Владимирского автовокзала.Автобусы везут пассажиров без остановок и прибывают в центр города – без заезда на автостанцию. Таким образом «экономится» время туристов.Уточняется, что дни отправления: пятница, суббота и воскресенье.Читайте также:Эксперты национального туристического портала разработали новый маршрут «От Суздаля до Мурома на авто за 3 дня»https://vladtv.ru/society/152486/Мультимодальные перевозки: с 10 февраля 2024 года туристы смогут приехать во Владимирскую область по «единому билету»https://vladtv.ru/society/150752/Жители Владимирской области смогут создать свой уникальный «Туристский сувенир Золотого кольца»https://vladtv.ru/society/152128/Фото: freepik.com