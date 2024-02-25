Готовиться ли жителям Владимирской области к аномально жаркому лету?
Специалисты центра «Фобос»...
Готовиться ли жителям Владимирской области к аномально жаркому лету?
Специалисты центра «Фобос» опровергли слухе о «самом жарком лете» в России в 2024 году, но заявили о возможных температурных «качелях».
В последнее время встали появляться «сенсационные» прогнозы погоды, обещающие владимирцам (да и всей планете) не просто аномальное лето, а самое жаркое в истории наблюдений.
Специалисты «Фобоса» призвали не верить абстрактным прогнозам. Синоптики объяснили, что на сегодняшнем уровне развития метеорологии говорить о лете в начале третьей декады февраля неправильно.
«Тем не менее, в наш век глобального потепления, когда месяц от месяца становится рекордно теплым, можно со 100% уверенностью сказать, что и лето 2024 года будет теплее предыдущих. Но, во-первых, на десятые доли градуса, а, во вторых, в общепланетарном масштабе!» - отметили специалисты.
На примере ЦФО синоптики «Фобос» прогнозируют буквально следующее: «Прежде всего, жителям не следует надеяться на какое-то однотипное лето, оно с большой долей вероятности продолжит тенденции зимы – мы увидим частые и довольно резкие смены погоды, будут то теплые периоды, то периоды холодных вторжений. Причем и в том, и в другом случае отклонения температуры от нормы будут довольно значительными, ну а средний температурный фон за сезон окажется либо близким к норме, либо с небольшим положительным отклонением – не более 1°. Также не следует ожидать продолжительных дождей, хотя общее количество осадков за сезон окажется немного выше нормы, большая часть небесной влаги выльется короткими, но интенсивными ливнями...»
Роман Вильфанд (научный руководитель Гидрометцентра России), в свою очередь, категоричен в оценках. Он считает, что никаких супержарких лет или самых морозных в истории человечества зим не бывает в принципе: «Для прогноза есть научные методические основы, в которых даже намеки на «суперность» отсутствуют. Например, краткосрочным прогнозам можно верить практически на 100%, а долгосрочные предсказания погоды за все время развития метеорологии, физики и математики так и не поднялись выше 70% вероятности...»
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