Готовиться ли жителям Владимирской области к аномально жаркому лету? Специалисты центра «Фобос»...

Готовиться ли жителям Владимирской области к аномально жаркому лету?Специалисты центра «Фобос» опровергли слухе о «самом жарком лете» в России в 2024 году, но заявили о возможных температурных «качелях».В последнее время встали появляться «сенсационные» прогнозы погоды, обещающие владимирцам (да и всей планете) не просто аномальное лето, а самое жаркое в истории наблюдений.Специалисты «Фобоса» призвали не верить абстрактным прогнозам. Синоптики объяснили, что на сегодняшнем уровне развития метеорологии говорить о лете в начале третьей декады февраля неправильно.«Тем не менее, в наш век глобального потепления, когда месяц от месяца становится рекордно теплым, можно со 100% уверенностью сказать, что и лето 2024 года будет теплее предыдущих. Но, во-первых, на десятые доли градуса, а, во вторых, в общепланетарном масштабе!» - отметили специалисты.На примере ЦФО синоптики «Фобос» прогнозируют буквально следующее: «Прежде всего, жителям не следует надеяться на какое-то однотипное лето, оно с большой долей вероятности продолжит тенденции зимы – мы увидим частые и довольно резкие смены погоды, будут то теплые периоды, то периоды холодных вторжений. Причем и в том, и в другом случае отклонения температуры от нормы будут довольно значительными, ну а средний температурный фон за сезон окажется либо близким к норме, либо с небольшим положительным отклонением – не более 1°. Также не следует ожидать продолжительных дождей, хотя общее количество осадков за сезон окажется немного выше нормы, большая часть небесной влаги выльется короткими, но интенсивными ливнями...»Роман Вильфанд (научный руководитель Гидрометцентра России), в свою очередь, категоричен в оценках. Он считает, что никаких супержарких лет или самых морозных в истории человечества зим не бывает в принципе: «Для прогноза есть научные методические основы, в которых даже намеки на «суперность» отсутствуют. Например, краткосрочным прогнозам можно верить практически на 100%, а долгосрочные предсказания погоды за все время развития метеорологии, физики и математики так и не поднялись выше 70% вероятности...»Фото: freepik.com