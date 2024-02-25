Метеорологи рассказали, чего ждать владимирцам от приближающегося холодного антициклона. «… Начнет...

Метеорологи рассказали, чего ждать владимирцам от приближающегося холодного антициклона.«… Начнет повышаться давление. Солнце уже будет оказывать свое влияние при формировании теплового баланса: оно будет способствовать повышению температуры. Ночью из-за отсутствия облаков все же пока будет заметное охлаждение приземного слоя воздуха...» - рассказал Роман Вильфанд («Гидрометцентр России»).После теплых праздничных выходных на погоду будет влиять холодный антициклон, который находится над азиатской частью России.По прогнозам метеоролога, температура воздуха в понедельник (26 февраля) немного понизится: днем она будет колебаться от -3 до 0°C. Ночью столбики термометров будут понижаться до -8...10°C.Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, влажность — 70%. Ветер — южный, до 3 метров в секунду.С 27 февраля во Владимирской области ожидается солнечная и малооблачная погода. По прогнозам метеорологов, до конца месяца осадков не предвидится.Фото: freepik.com