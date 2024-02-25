На сайте «Авито» продают один из самых популярных торговых центров Владимира. Когда-то в нём...

На сайте «Авито» продают один из самых популярных торговых центров Владимира.Когда-то в нём отдыхали целыми семьями. Правда, «детскую зону» (развлекательной центр) пришлось перевезти в другое здание. И на сегодняшний день — торговый центр «Копеечка» на Большой Нижегородской «выполняет» свою основную функцию — продажу вещей.На сайте «Авито» его выставили на продажу за 455 млн рублей (70 000 ₽ за м²).Уточняется, что общая площадь помещения - 6500 квадратных метров.Как отмечает продавец, из преимуществ объекта - пepвaя линия, oтличный подъeзд, пapковка, 2 оcтaнoвки в шагoвой дoступнoсти. А также в здании есть удобная зoнa разгрузки, пaссажиpский и грузoвoй лифты, системы кондициониpовaния/вeнтиляции, пожарная сигнaлизaция и пр.Магазины будут функционировать в прежнем режиме. По словам хозяина лота, это «отличный вариант для инвестирования».На сегодняшний день торговый центр «Копечка» продается «вместе» с арендаторами.Фото: https://www.avito.ru