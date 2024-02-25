Народные приметы на 26 февраля. Какая погода в Мартынов день предвещает сухое и жаркое...

Народные приметы на 26 февраля. Какая погода в Мартынов день предвещает сухое и жаркое лето?Православная церковь 26 февраля вспоминает преподобного Мартиниана Кесарийского. Святого считают укротителям блудных страстей. У него просят преодоления искушения.В народе же отмечают Мартынов день. Его еще называют «светлым».26 февраля наши предки вспоминали усопших родных и близких, наблюдали за небом. Обряд назывался «окликание» звезд или умерших. Утром было принято ставить свечи за упокой в церкви и посещать могилы. А вечером люди смотрели на звезды. Считалось, что это души ушедших. И если обратиться к ним за помощью, то можно рассчитывать на поддержку.А еще в этот день определяют — какими будут весна и лето.В том случае, если растаял весь снег, верили — весна ожидается холодной.Если 26 февраля погода пасмурная, то следует ожидать позднюю весну.Считалось, что если в Мартынов день сухо и морозно, то лето будет жарким.Что принято делать 26 февраля?В народе верили, что в Светлый день можно избавиться от различных бед. Для этого люди смотрели на звездное небо и читали особые заговоры.В Мартынов день следует хорошенько поработать. Трудолюбивый заслужит награду и счастье.Главное правило на 26 февраля — уборка. Разобраться следует как в жилище, так и в самом себе. Говорят, самое важное сегодня — очистить голову от дурных мыслей, не думать ни о чем плохом.Что нельзя делать 26 февраля?Плохой приметой считалось пролить на себя в этот день воду. Верили, что тогда точно станешь героем сплетен.Нельзя отказывать в просьбах, иначе сам окажешься в сложном положении, в жизни наступит «черная полоса». Поэтому в Светлый день было принято помогать бедным и нищим.Народные приметы на 26 февраля«Солнце весь день светит – скоро мороз придет»;«Птицы громко щебечут – весна быстро наступит»;«Мороз ударил – ждите сухое и жаркое лето».Фото: freepik.com