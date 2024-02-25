Полиция, пожарные и не только: кто может без разрешения войти в дом владимирцев?
Администрация...
Полиция, пожарные и не только: кто может без разрешения войти в дом владимирцев?
Администрация Владимира напоминает об основных и очень важных правилах.
Для наглядности — они оформлены в «карточки». Конечно, речь идёт об «особых» ситуациях.
Владимирцам напоминают, что есть должностные лица, которым не нужно разрешение собственника, чтобы попасть в его дом. Но только по основаниям, которые прописаны в законах.
Фото: https://t.me/VladimirAdministration