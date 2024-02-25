Песня года, программа Время, Голубой огонек и, конечно, Спокойной ночи, малыши! – по всем этим программам Центрального телевидения зрители до сих пор помнят и любят Татьяну Судец. Кажется, время не властно на ней – и в 76 лет ведущая остается красавицей со звучным голосом.

"Песня года", программа "Время", "Голубой огонек" и, конечно, "Спокойной ночи, малыши!" – по всем этим программам Центрального телевидения зрители до сих пор помнят и любят Татьяну Судец. Кажется, время не властно на ней – и в 76 лет ведущая остается красавицей со звучным голосом.Легендарная "тетя Таня" стала ведущей церемонииоткрытия Второго кинофестиваля "Черноречье Фест", который эти дни проходит при поддержкеадминистрации города Дзержинска Нижегородской области и компании "Сибур". Длялюдей увидеть вблизи любимую с детства "тетю Таню", сделать с ней совместноефото – огромное счастье."Я не считаю себя звездой, – улыбается ТатьянаАлександровна. – Ведь что такое звезда на небе? Это скопление всякого мусора,пыли и газа (смеется). Такой звездой я точно не хочу быть. Хотя, конечно, мнеприятно, что меня до сих пор узнают, помнят, приятны внимание и любовь. Я знаюмногих артистов, которые идут и прямо мечтают, чтобы их узнали, но никто не подходит– все заняты своим делом. А я поняла, что стала известной, лишь после того, какстали узнавать ГАИшники и говорить: "Ой, тетя Таня!". Так что у меня по всейстране очень много "детей" (улыбается).При этом родной сын всегда ревновал Татьяну Судец к этим многочисленным всесоюзным "детям". "Андрюшка говорил: "Это моя мама!" – вспоминает диктор. – Особеннопереживал, когда я приезжала в какой-нибудь пионерский лагера, вокруг менясобирались ребята. А сын плакал: "Ты чего,всяхняя мама?!" Бывало, включаем дома телевизор, а там в записи идет передача смоим участием. И Андрей поражался: "Как интересно! Мама и тут, и там!". И даже,как Карлсон в мультфильме, заходил за телевизор и смотрел, как же я там помещаюсь.А дочь Даша к этому спокойно относилась, я как-то ее даже брала с собой нателевидение, потому что не с кем дома было оставить".Дочь ведущей имеет несколько образований – училась настоматолога, потом на психолога. "Я, как и меня в свое время мама, отговаривала Дашу от того, чтобы идти в публичную профессию, – говорит Судец. – Мама даже незнала, что я хожу на конкурс дикторов, а когда узнала, то была не очень довольна.Все девочки мечтают стать артистками, но это очень трудная физически и моральнопрофессия. Ведь часто ты знаешь, что полон сил, что у тебя есть потенциал, а тебясловно не замечают. И неудачи страшно ранят. Это ж все дело случая. Вот мнепросто повезло".А вот судьба сына Татьяны Александровны оказаласьтрагичной. Но она выстояла, не сломалась даже после этого страшного удара. Объясняет свое мужество обязательствомперед профессией. "Игорь Кириллов сказал мне, что все личные невзгоды, все, чтопроисходит дома, надо оставлять за дверью студии, – делится диктор. – Мол,народ уставший приходит домой с работы и хочет перед телевизором отдохнуть. Онне должен видеть хмурого, недовольного или сердитого диктора в кадре. Этот урокя запомнила на всю жизнь. Даже когда с сыном случилось несчастье, я все равно через силу шлав студию и работала. Одна из моих коллег тогда удивленно сказала: "Ну ты посмотри! Ничегоее не берет! Даже смерть сына! Все равно улыбается!"