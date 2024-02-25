За обнаружение на участках этих растений предусмотрено наказание.

Депутаты Государственной Думы внесли изменения в список растений, которые подлежат государственному контролю, включив в него трехцветную ипомею (вьюнок), а также объявили борщевик сосновского инвазивным видом, наносящим вред нашей экосистеме.Отныне, если на садовом участке будет обнаружено более 10 плетей трехцветной ипомеи, собственник может быть оштрафован на сумму в 5 тысяч рублей или даже арестован на 15 суток. За нарушения, совершенные организациями, предусмотрены штрафы в размере до 300 тысяч рублей.Однако, если количество плетей превысит отметку в 100, ответственность становится уголовной, и лицу грозит до 2 лет лишения свободы. Также под уголовное преследование попадают садоводы, которые хранят семена трехцветной ипомеи массой более 3 граммов.