Собственник земельного участка в Суздальском районе, допустивший свалку и зарастание, заплатит...

Собственник земельного участка в Суздальском районе, допустивший свалку и зарастание, заплатит штраф.Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям сообщает, что был обнаружен земельный участок сельскохозяйственного назначения (18 га), расположенный в Суздальском районе, который полностью зарос сорной растительностью разного видового состава (пижма обыкновенная, вейник наземный, горчак полевой) и древесно-кустарниковой растительностью (ива, берёза, сосна, высотой от 0,3 до 8 метров).Кроме того, в северо-восточной части участка наблюдалась свалка отходов производства и потребления (32 кв.м), состоящая из мешков, стекловаты, пластиковых бутылок и пр.По результатам проверки был составлен акт, который лег в основу дела об административном правонарушении.Как итог: вынесено постановление о признании собственника земельного участка виновным по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа - 10 000 рублей.Фото: freepik.com