Узнайте о необычных научных фактах и проверьте свои знания.

Узнайте о необычных научных фактах и проверьте свои знания.Наука не перестает нас удивлять. Ученые открывают все новые необычные факты в разных областях. Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в науке и узнайте много интересного, пройдя тест.1. Сколько костей у взрослого человека?а. Около 300 б. Около 50 в. Около 200 г. Около 1002. Есть только одна планета, которая крутится по часовой стрелке. Какая?а. Венера б. Марс в. Нептун г. Сатурн3. В какой стране нет рек?а. Бразилия б. Швеция в. Саудовская Аравия г. Китай4. Какой язык самый популярный в мире?а. Китайский б. Русский в. Английский г. Испанский5. Какую скорость может развивать страус?а. 20 км/ч б. 70 км/ч в. 100 км/ч г. 10 км/ч6. Какая высота у самого большого дерева в мире?а. 50 метров б. 67 метров в. 99 метров г. 117 метровПравильные ответы:1.в (Около 200); 2.а (Венера); 3.в (Саудовская Аравия); 4.а (Китайский); 5.б (70 км/ч); 6.г (117 метров).