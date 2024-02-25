Трем молодым семьям из Камешковского района были вручены жилищные сертификаты. В пресс-служба...

Трем молодым семьям из Камешковского района были вручены жилищные сертификаты.В пресс-служба администрации Камешковского района рассказали, что на этой неделе три молодые семьи (местные жители) получили свидетельства - право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения (или создание объекта индивидуального жилищного строительства) на территории Владимирской области.Глава администрации Анатолий Курганский лично вручил документы семьям счастливчиков - это Зотовы из поселка Новки, Стрепко из деревни Верещагино и Хреновы из города Камешково. Уточняется, что все они являются участниками программы.Важно отметить, что проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» реализуется по инициативе Президента России.Фото: http://admkam.ru/