В городе Кольчугино многодетным семьям вновь выделены земельные участки без инженерной и...

В городе Кольчугино многодетным семьям вновь выделены земельные участки без инженерной и транспортной инфраструктуры.И теперь прокурор требует решить эту проблему. Выяснилось, что постановлением администрации района в собственность 5 многодетных семей для индивидуального жилищного строительства предоставлены земельные участки, расположенные в городе Кольчугино.Вместе с тем, они не обеспечены инженерной (газо-, водоснабжением) и транспортной (подъездными путями) инфраструктурой, что затрудняет процесс строительства индивидуальных жилых домов и проживание.Напомним, проблема — не новая. Мы о ней не раз писали.«При этом многодетные семьи, являясь собственниками земельных участков, производят оплату земельного налога, несут расходы по их содержанию, но использовать для строительства жилых домов фактически не имеют возможности...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.По указанным фактам прокурором в Кольчугинский городской суд направлены исковые заявления с требованиями обязать орган местного самоуправления обеспечить участки инженерной и транспортной инфраструктурой.Уточняется, что в данный момент устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: freepik.com