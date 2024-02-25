В городе Кольчугино многодетным семьям вновь выделены земельные участки без инженерной и...
В городе Кольчугино многодетным семьям вновь выделены земельные участки без инженерной и транспортной инфраструктуры.
И теперь прокурор требует решить эту проблему. Выяснилось, что постановлением администрации района в собственность 5 многодетных семей для индивидуального жилищного строительства предоставлены земельные участки, расположенные в городе Кольчугино.
Вместе с тем, они не обеспечены инженерной (газо-, водоснабжением) и транспортной (подъездными путями) инфраструктурой, что затрудняет процесс строительства индивидуальных жилых домов и проживание.
Напомним, проблема — не новая. Мы о ней не раз писали.
«При этом многодетные семьи, являясь собственниками земельных участков, производят оплату земельного налога, несут расходы по их содержанию, но использовать для строительства жилых домов фактически не имеют возможности...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.
По указанным фактам прокурором в Кольчугинский городской суд направлены исковые заявления с требованиями обязать орган местного самоуправления обеспечить участки инженерной и транспортной инфраструктурой.
Уточняется, что в данный момент устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.
Фото: freepik.com