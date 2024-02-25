В пресс-службе Камешковского суда сообщили об упавшем на автомобиль дереве.

Владелица автомобиля обратилась с заявлением о взыскании с правительства города материального ущерба, а также оплаты расходов на эксперта и государственную пошлину. Ответчики не признали вину, заявив на то, что ответственность лежит на управляющей компании.На судебном заседании стороны сошлись на том, что дерево представляло угрозу и являлось аварийным. Суд вынес решение в пользу пострадавшей, ей выплатят 163 400 рублей компенсации, а также покроют расходы на услуги эксперта и государственную пошлину.