В Коврове инвалида оставили без технических средств реабилитации из-за израсходованных...

В Коврове инвалида оставили без технических средств реабилитации из-за израсходованных средств.Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, была проведена проверка по обращению 77-летней местной жительницы по вопросу необеспечения её техническими средствами реабилитации.«… Установлено, что у женщины - инвалидность, она страдает онкологическим заболеванием и имеет право на бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой. В декабре 2023 года она обратилась в Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области о выдаче электронного сертификата для приобретения ТСР, однако до момента обращения в прокуратуру его не получила со ссылкой на то, что Отделением фонда объемы бюджетных ассигнований израсходованы в полном объеме...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.При этом дополнительных мер должностными лицами Отделения фонда по обеспечению инвалида необходимыми техническими средствами реабилитации так и не было принято.Городским прокурором управляющему ОСФР по Владимирской области внесено представление.Сообщается, что после этого женщина-инвалид все же получила электронный сертификат на получение технических средств реабилитации.Фото: freepik.com