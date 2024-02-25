Женщина избила представителя власти для защиты нетрезвого мужа.

Прокуратура области отправила в суд дело местной жительницы, которой грозит до 5 лет колонии. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Владимирской области, 26 ноября прошлого года сотрудники ДПС в ходе патруля заметили дорожно-транспортное происшествие.Встретились автомобили «LADA Granta» и «Chevrolet Niva». Водитель американского автомобиля был пьян. На предложение пройти в служебную машину отказался, что было препятствием исполнению служебных обязанностей. Водителя задержали.Супруга задержанного также воспрепятствовала закону, нанеся удары по голове и торсу. Обвиняемая отказалась от дачи показаний и не признала вину. Уголовное дело направлено в суд города Ковров. Женщине может грозить до 5 лет в колонии.