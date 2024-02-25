В Юрьев-Польском проводится проверка по факту падения снега и льда на ребёнка. Прокуратурой...

В Юрьев-Польском проводится проверка по факту падения снега и льда на ребёнка.Прокуратурой Юрьев-Польского района была организована проверка по факту падения на 12-летнего мальчика снежно-ледяной массы около магазина «Светофор» на улице Луговой (в городе Юрьев-Польский).Сообщается, что пострадавший получил травмы. Ребенку была оказана медицинская помощь.«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям лиц, ответственных за очистку территории около магазина и его кровли от снега и наледи, а также органов муниципального контроля...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Напомним, накануне и во Владимире на женщину рухнула снежно-ледяная масса.В результате она также получила серьезные травмы: был диагностирован закрытый перелом скуловой кости и верхней челюсти.Фото: freepik.com