Уровень износа здания составил 72%.

Во Владимире 15 жильцов расселили из аварийного деревянного барака на улице Подбельского. Здание построили в 1917 году.Уровень износа дома составил 72%. Сети электроснабжения и печное отопление в нем находились также в аварийном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. На момент проверки в бараке проживали люди.Прокурор обратился в суд с требованием к администрации расселить дом. Сейчас решение исполнено. Владимирцы получили новое жилье.Правда, здание на Подбельского пока не снесли.