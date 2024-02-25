Общественную территорию возле здания правительства Владимирской области дополнят павильоном и аллеей памятников.

Возле здания администрации региональной столицы в Патриотическом сквере в ближайшее время ожидаются перемены. Власти города планируют до конца этого года поставить несколько памятников в честь тысячелетней истории области.Также в планы администрации входит строительство павильона с интерактивной экспозицией и сценой. Сроки установки нового места для мероприятий не указаны.