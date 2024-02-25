Общественную территорию возле здания правительства Владимирской области дополнят павильоном и аллеей памятников.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-02-2024-vo-vladimire-patrioticheskij-skver-napolnitsya-statuyami-i-ne-tolko.html" target="_blank">Во Владимире Патриотический сквер наполнится статуями и не только</a> - Общественную территорию возле здания правительства Владимирской области дополнят павильоном и аллеей памятников.
[url=https://33live.ru/novosti/25-02-2024-vo-vladimire-patrioticheskij-skver-napolnitsya-statuyami-i-ne-tolko.html]Во Владимире Патриотический сквер наполнится статуями и не только[/url] - Общественную территорию возле здания правительства Владимирской области дополнят павильоном и аллеей памятников.