Во Владимире прошла волонтерская акция, цель которой – счистить снег от стен Успенского собора. Это нужно было сделать для того, чтобы спасти 860-летний храм от переувлажнения при таянии, ведь

Во Владимире прошла волонтерская акция, цель которой – счистить снег от стен Успенского собора. Это нужно было сделать для того, чтобы спасти 860-летний храм от переувлажнения при таянии, ведь снега зима в этом году не пожалела. Об этом рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В мероприятии участвовали сотрудники музея, представители православной общественности, курсанты юринститута ФСИН и