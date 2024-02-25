Во Владимире завершился XV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.
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Во Владимире завершился XV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.
25 февраля в парке «Дружба» завершился XV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.
Организаторы соревнований сообщили, что всего на старт вышли около 400 спортсменов из более чем 30 регионов России.
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«Владимирский Проку» входит в серию лыжных марафонов RUSSIALOPPET - первую в стране спортивную любительскую лигу, которая объединяет 47 легендарных лыжных марафонов от Мурманска до Камчатки.
Соревнования проходили 24 и 25 февраля. Перед стартом участников приветствовали заместитель главы администрации города Владимира Елена Запруднова, которая отметила, что традиционный лыжный марафон в честь легендарного олимпийца Алексея Прокуророва - лучшая память о земляке, который был настоящим патриотом нашего города, области и страны.
25 февраля ровно в 11.00 был дан старт километровому «Маршу малышей». Затем последовала главная гонка дня - 50-километровый марафон, абсолютным победителями которого стали Дмитрий Кондрашов из Москвы и Рада Тарасенко из Ярославля.
В абсолютном зачете на дистанции 25 км среди женщин победила Кира Лютая из Киржача.
Лучшим на дистанции 25 км среди мужчин стал Евгений Сазанов из Александрова.
С результатами марафона можно ознакомиться по ссылке.
Фото: https://vladimir-city.ru/