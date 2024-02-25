Во Владимире завершился XV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. 25...

Во Владимире завершился XV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.25 февраля в парке «Дружба» завершился XV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.Организаторы соревнований сообщили, что всего на старт вышли около 400 спортсменов из более чем 30 регионов России.Это интересно!«Владимирский Проку» входит в серию лыжных марафонов RUSSIALOPPET - первую в стране спортивную любительскую лигу, которая объединяет 47 легендарных лыжных марафонов от Мурманска до Камчатки.Соревнования проходили 24 и 25 февраля. Перед стартом участников приветствовали заместитель главы администрации города Владимира Елена Запруднова, которая отметила, что традиционный лыжный марафон в честь легендарного олимпийца Алексея Прокуророва - лучшая память о земляке, который был настоящим патриотом нашего города, области и страны.25 февраля ровно в 11.00 был дан старт километровому «Маршу малышей». Затем последовала главная гонка дня - 50-километровый марафон, абсолютным победителями которого стали Дмитрий Кондрашов из Москвы и Рада Тарасенко из Ярославля.В абсолютном зачете на дистанции 25 км среди женщин победила Кира Лютая из Киржача.Лучшим на дистанции 25 км среди мужчин стал Евгений Сазанов из Александрова.С результатами марафона можно ознакомиться по ссылке.Фото: https://vladimir-city.ru/