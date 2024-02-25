Во Владимирской области на реконструкцию сооружений биологической очистки в Собинке выделили более...

Во Владимирской области на реконструкцию сооружений биологической очистки в Собинке выделили более 1 млрд рублей.Об этом сообщил губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своем официальном телеграм-канале.Дело в том, что в Собинке назрела необходимость реконструкции старых очистных сооружений.«Важно позаботиться о Клязьме, чтобы в реку не попадало неочищенных стоков. На пользу экологии должны прийти современные технологии...» - отметил Александр Авдеев.Если быть еще точнее, область привлекла на реконструкцию более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета.«Вчера заезжал на стройплощадку. Там во всю развёрнуты подготовительные работы, в апреле должно начаться воплощение проекта в жизнь. Сдать объект нужно в декабре. Подрядчик сотрудничает с белорусской компанией, которая владеет передовыми технологиями и большим опытом в этом деле. Обновлённые очистные сооружения будут рассчитаны на почти вдвое большие нагрузки, чем действующие. Их мощностей с 20%-ым запасом хватит для обеспечения потребностей всего района с учётом строящихся и планируемых к строительству домов и промышленных предприятий...» - пояснил губернатор Владимирской области.Фото: В. Чучадеев, https://t.me/avdeev_o_vazhnom