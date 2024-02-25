Во Владимирской области за 5 лет в результате ЭКО на свет появились 1054 малыша. Благодаря...

Во Владимирской области за 5 лет в результате ЭКО на свет появились 1054 малыша.Благодаря нацпроекту «Демография» семьи с репродуктивными проблемами могут получить процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС.Об этом напоминает пресс-служба Минздрава Владимирской области.Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – это вспомогательная репродуктивная технология, при которой яйцеклетку, извлеченную из организма женщины, искусственно оплодотворяют, после чего полученный эмбрион переносят для дальнейшего развития в полость матки. Показанием к проведению такой процедуры являются различные формы бесплодия.За период 2019-2023 гг. во Владимирской области с помощью ЭКО на свет появились 1054 малыша.Во Владимирской области технологию ЭКО осуществляют в специализированных медицинских частных учреждениях:«Мать и дитя Владимир»;«Центр ЭКО»;«ЭКО Центр» города Москвы.В пресс-службе регионального Минздрава поясняют, что эти медицинские учреждения входят в территориальную программу государственных гарантий Владимирской области.Чтобы записаться на ЭКО, женщине необходимо обратиться в женскую консультацию, либо в отделение охраны репродуктивного здоровья.Важно: выдача направления для проведения экстракорпорального оплодотворения осуществляется лечащим врачом акушером-гинекологом в женской консультации по месту жительства пациентки.Фото: freepik.com