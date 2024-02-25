Во Владимирской области за 5 лет в результате ЭКО на свет появились 1054 малыша.
Благодаря...
Во Владимирской области за 5 лет в результате ЭКО на свет появились 1054 малыша.
Благодаря нацпроекту «Демография» семьи с репродуктивными проблемами могут получить процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС.
Об этом напоминает пресс-служба Минздрава Владимирской области.
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – это вспомогательная репродуктивная технология, при которой яйцеклетку, извлеченную из организма женщины, искусственно оплодотворяют, после чего полученный эмбрион переносят для дальнейшего развития в полость матки. Показанием к проведению такой процедуры являются различные формы бесплодия.
За период 2019-2023 гг. во Владимирской области с помощью ЭКО на свет появились 1054 малыша.
Во Владимирской области технологию ЭКО осуществляют в специализированных медицинских частных учреждениях:
«Мать и дитя Владимир»;
«Центр ЭКО»;
«ЭКО Центр» города Москвы.
В пресс-службе регионального Минздрава поясняют, что эти медицинские учреждения входят в территориальную программу государственных гарантий Владимирской области.
Чтобы записаться на ЭКО, женщине необходимо обратиться в женскую консультацию, либо в отделение охраны репродуктивного здоровья.
Важно: выдача направления для проведения экстракорпорального оплодотворения осуществляется лечащим врачом акушером-гинекологом в женской консультации по месту жительства пациентки.
Фото: freepik.com