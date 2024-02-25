Собаки из Владимирского областного клуба собаководства поздравляли горожан в парке 850-летия. Дрессированные псы показывали свои умения зрителям. Собачек даже можно было погладить,

Собаки из Владимирского областного клуба собаководства поздравляли горожан в парке 850-летия. Дрессированные псы показывали свои умения зрителям. Собачек даже можно было погладить, рассказали представители клуба. Приходить в парк с умными собаками по праздникам и выходным – это уже обычай, традиция. И День защитника Отечества не стал исключением. Собаки, не все конечно показывали что умеют. Немецкий