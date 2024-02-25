Житель Владимирской области совершал покупки на деньги приятеля, пока тот искал пропавший...

Житель Владимирской области совершал покупки на деньги приятеля, пока тот искал пропавший телефонИногда вечерние посиделки с друзьями могут закончиться кражей телефона. И денег с него.Об этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что в декабре прошлого года обвиняемый пригласил к себе в гости приятеля, с которым распивал спиртные напитки.«… Изрядно выпив, гость уснул. А проснувшись утром, поспешил на работу, забыв свой мобильный телефон в квартире гостеприимного друга. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник, зная как разблокировать телефон, через установленное в нем мобильное приложение банка перевел часть денежных средств себе на счет. Чужими деньгами он оплатил свои покупки...» - рассказали в пресс-службе УМВД РоссииПосле работы потерпевший зашел к другу и попросил вернуть ему гаджет. Однако тот заверил товарища, что у него в квартире нет мобильного телефона.Не остановившись на этом, обвиняемый решил перевести себе на счет все оставшиеся деньги (33 000 рублей).И лишь после обращения потерпевшего в полицию, сотрудники выяснили - как всё было на самом деле.При этом сообщается, что мужчина деньги своему приятелю всё же вернул.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.Фото: freepik.com