Вода из артезианских скважин в селе Гатиха не соответствует требованиям санитарных норм. В ней обнаружили превышение предельно допустимых показателей по цветности, мутности и железу. Об

Вода из артезианских скважин в селе Гатиха не соответствует требованиям санитарных норм. В ней обнаружили превышение предельно допустимых показателей по цветности, мутности и железу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. В Гатихе проживают более 500 человек. Содержание железа в воде сказывается на здоровье того, кто такую воду пьет, не очень хорошо. Повышается риск возникновения аллергических