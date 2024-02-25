Жителям Владимирской области запретили выращивать на дачах ипомею трехцветную в «крупном...

Жителям Владимирской области запретили выращивать на дачах ипомею трехцветную в «крупном размере».Самое главное — предупредить об этом наших мам и бабушек. Касается это, кстати, не только Владимирской области, а всей России.Дело в том, что в нашей стране вели уголовную ответственность за выращивание популярного дачного цветка — ипомеи трехцветной (кто-то называет его «вьюном»).Это следует из постановления правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин.В соответствии с текстом документа - выращивание десяти (и более) кустов ипомеи наказуемо по ст. 231 УК («незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).Максимальное наказание по этой статье, между прочим, до восьми лет лишения свободы.Выращивание от 10 до 100 кустов цветка - преступление в крупном размере, более 100 - в особо крупном размере.Оказывается, в семенах ипомеи трехцветной содержится эргин - токсичное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством, рассказала РБК старший научный сотрудник ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» Наталья Литвинова.Фото: R. Koenig / blickwinkel / Global Look Press, https://www.rbc.ru/