Потерпевший рассказал, что одному из менеджеров фирма перевела на счет денежные средств для дальнейшей покупки автомобиля для организации...

В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился руководитель одной из столичных фирм. Он рассказал, что одному из менеджеров фирма перевела на счет денежные средства для дальнейшей покупки автомобиля для организации. Однако сотрудник фирмы не совершил покупку и не вернул денежные средства. Ущерб составил 520 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Рязани. Установлено, что денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22