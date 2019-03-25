Транспорт его сообщники продавали на «Авито»

Транспорт его сообщники продавали на «Авито»В марте прошлого года житель Ивановской области похитил из Коврова и Ярославля 3 машины - «Honda-CRV» и 2 «Mazda-3». Для кражи он использовал специальные электронные устройства, в том числе «грабсканнер». Они позволяли ему обойти систему безопасности автомобиля, тихо завести её и угнать.Похищенные автомобили 21-летний юноша увозил в свой город, где передавал сообщникам. Молодой человек наворовал на сумму более 1,8 миллионов рублей. Один из украденных автомобилей нашли на «Авито», правоохранители изъяли его и вернули владельцу.Обвиняемый признал свою вину, но деньги пока не вернул. Ковровский городской суд рассмотрит дело. 21-летний ивановец обвиняется в совершении 3-х преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в крупном размере), и двух покушений на данные преступления.