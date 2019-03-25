Российский акционист, художник Павленский, мыкающийся сейчас на чужбине, во Франции, вновь заставил о себе заскучать.

Российский акционист, художник Павленский, мыкающийся сейчас на чужбине, во Франции, вновь заставил о себе заскучать. Повод дал некий господин, который, раздевшись, решил прогуляться по Третьяковской галерее. Потом нам через Сеть объяснили, что это якобы художественная акция.Войдя в зал Врубеля, мужчина средних лет и с робкими движениями сначала разделся до пояса, а потом спустил с себя и штаны. И с какой-то творческой недосказанностью остался в красных и несколько "усталых" с виду трусах-стрингах. Служители не мешали бедолаге, а если из посетителей кто-то и клал глаз на дядю, то с оттенком сочувствия — мол, весеннее обострение. Впрочем, кто-то мог все же предполагать, быть может, это новый художник-акционист, и сейчас что-то будет?Ждали некоего внятного послания и художественного образа. Не дождались. Дядя постоял молча минут десять под Врубелем, потом, демонстрируя мужественную кривизну ног, поковылял к выходу. Вот, собственно, и все. Вышел какой-то пшик. Позже нам что-то объясняли через Сеть, называя какие-то новые для всех имена, но открытие не состоялось. Что-то еще через Сеть какой-то молодой человек говорил про собственную "художественную щедрость", но не достойно цитирования.Интересно, все же что событие стало обсуждаться, и все друг другу рассказывают об этом пустом, но в Третьяковке, делятся подробностями. Что было их- несколько, то ли пять, то ли шесть всего. Один из них даже какую-то картину свою прилепил на стену, мол, в подарок. О самой картине — что-то мало. Вроде человек, уронивший дрон. Так себе сюжетец.Оказывается, что у акции были организаторы. И несколько сразу снимали дядю в стрингах в ожидании, что за ним будет гоняться охрана. Это, мол, и было бы круто. Никто не погнался. Вот так акция и сорвалась. Мол, Третьяковка не подыграла, упустив шанс.Вообще, действительно, мельчает наш акционизм. То ли дело был такой у нас художник Павленский. Готовился креативно. 2013 год. Заранее — пирсинг в мошонке, серьга с отверстием. Потом заблаговременно дырочку между булыжниками на Красной площади тайно проделал. Гвоздик предусмотрительно с собой захватил. Все – сам. Пришел, разделся, сел, совместил серьгу на мошонке с дырочкой между булыжниками и вставил гвоздик. Принял позу. У акции было название — "Фиксация". Время выбрано не случайно — традиционный День милиции. Ноябрь. Прохладно. Но сколь мощный посыл! Запомнилось.По словам самого Павленского, голый художник, смотрящий на свое прибитое к кремлевской брусчатке причинное место, — "метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества". Вот сила! А тут лишь красные стринги. Кого сейчас ими удивишь? Не то что вторично – художественно ничтожно, не о чем говорить. Хотя и хайпанули, но как-то со знаком "минус", впустую.Павленский хоть искал образ. И себя не жалел. Вот акция "Туша". Тоже 2013 год. Рассвет. Когда человек в форме эмбриона замотался в кокон из колючей проволоки и положил себя к ступеням Законодательного собрания Петербурга. Мол, принимаемые там законы сковывают гражданские свободы, а люди, как домашний скот, содержатся в индивидуальных загонах.Потом, правда, художник Павленский во Франции испытал все прелести западных свобод, когда его там перепихивали между полицейским обезьянником, психбольницей и тюрьмой, но это уже другая история. Думаю, Павленский сейчас с большой ностальгией вспоминает, сколь свободно он зашивал себе рот в России и сколь свободно, взобравшись в голом виде на забор Института психиатрии имени Сербского, отсекал огромным тесаком себе мочку. Цвет крови сопровождал многие акции Павленского.А тут нам предлагают любоваться лишь на красные стринги. Чувствуете разницу? Но, может, мы чего-то не понимаем? За консультацией мы обратились к искусствоведу с мировым именем, директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой."Скверно еще и то, что музей — и об этом активно говорят мои коллеги, в частности, Михаил Борисович Пиотровский — утрачивает некую сокральность. Раньше никому в голову не приходило сделать в музее нечто подобное, хотя примеры акционизма в музеях существует. И этот человек не изобрел ничего нового, это абсолютно слабая и вторичная попытка художественной акции. Даже язык не поворачивается назвать это художественной акцией", — отметила Трегулова.Недавно в Новой Третьяковке на Крымском валу открылись две художественно роскошные выставки — классика русской живописи Ильи Репина и намеренно в СССР забытого Бориса Голополосова. Если будет счастливая возможность попасть, то не упустите такой шанс. Если вдруг увидите среди публики скучающего мужчину в стрингах, посочувствуйте. Быть может, это лишь перверсивная ревность к великим.