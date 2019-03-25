Российский акционист, художник Павленский, мыкающийся сейчас на чужбине, во Франции, вновь заставил о себе заскучать.
Российский акционист, художник Павленский, мыкающийся сейчас на чужбине, во Франции, вновь заставил о себе заскучать. Повод дал некий господин, который, раздевшись, решил прогуляться по Третьяковской галерее. Потом нам через Сеть объяснили, что это якобы художественная акция.
Войдя в зал Врубеля, мужчина средних лет и с робкими движениями сначала разделся до пояса, а потом спустил с себя и штаны. И с какой-то творческой недосказанностью остался в красных и несколько "усталых" с виду трусах-стрингах. Служители не мешали бедолаге, а если из посетителей кто-то и клал глаз на дядю, то с оттенком сочувствия — мол, весеннее обострение. Впрочем, кто-то мог все же предполагать, быть может, это новый художник-акционист, и сейчас что-то будет?
Ждали некоего внятного послания и художественного образа. Не дождались. Дядя постоял молча минут десять под Врубелем, потом, демонстрируя мужественную кривизну ног, поковылял к выходу. Вот, собственно, и все. Вышел какой-то пшик. Позже нам что-то объясняли через Сеть, называя какие-то новые для всех имена, но открытие не состоялось. Что-то еще через Сеть какой-то молодой человек говорил про собственную "художественную щедрость", но не достойно цитирования.
Интересно, все же что событие стало обсуждаться, и все друг другу рассказывают об этом пустом, но в Третьяковке, делятся подробностями. Что было их- несколько, то ли пять, то ли шесть всего. Один из них даже какую-то картину свою прилепил на стену, мол, в подарок. О самой картине — что-то мало. Вроде человек, уронивший дрон. Так себе сюжетец.
Оказывается, что у акции были организаторы. И несколько сразу снимали дядю в стрингах в ожидании, что за ним будет гоняться охрана. Это, мол, и было бы круто. Никто не погнался. Вот так акция и сорвалась. Мол, Третьяковка не подыграла, упустив шанс.
Вообще, действительно, мельчает наш акционизм. То ли дело был такой у нас художник Павленский. Готовился креативно. 2013 год. Заранее — пирсинг в мошонке, серьга с отверстием. Потом заблаговременно дырочку между булыжниками на Красной площади тайно проделал. Гвоздик предусмотрительно с собой захватил. Все – сам. Пришел, разделся, сел, совместил серьгу на мошонке с дырочкой между булыжниками и вставил гвоздик. Принял позу. У акции было название — "Фиксация". Время выбрано не случайно — традиционный День милиции. Ноябрь. Прохладно. Но сколь мощный посыл! Запомнилось.
По словам самого Павленского, голый художник, смотрящий на свое прибитое к кремлевской брусчатке причинное место, — "метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества". Вот сила! А тут лишь красные стринги. Кого сейчас ими удивишь? Не то что вторично – художественно ничтожно, не о чем говорить. Хотя и хайпанули, но как-то со знаком "минус", впустую.
Павленский хоть искал образ. И себя не жалел. Вот акция "Туша". Тоже 2013 год. Рассвет. Когда человек в форме эмбриона замотался в кокон из колючей проволоки и положил себя к ступеням Законодательного собрания Петербурга. Мол, принимаемые там законы сковывают гражданские свободы, а люди, как домашний скот, содержатся в индивидуальных загонах.
Потом, правда, художник Павленский во Франции испытал все прелести западных свобод, когда его там перепихивали между полицейским обезьянником, психбольницей и тюрьмой, но это уже другая история. Думаю, Павленский сейчас с большой ностальгией вспоминает, сколь свободно он зашивал себе рот в России и сколь свободно, взобравшись в голом виде на забор Института психиатрии имени Сербского, отсекал огромным тесаком себе мочку. Цвет крови сопровождал многие акции Павленского.
А тут нам предлагают любоваться лишь на красные стринги. Чувствуете разницу? Но, может, мы чего-то не понимаем? За консультацией мы обратились к искусствоведу с мировым именем, директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой.
"Скверно еще и то, что музей — и об этом активно говорят мои коллеги, в частности, Михаил Борисович Пиотровский — утрачивает некую сокральность. Раньше никому в голову не приходило сделать в музее нечто подобное, хотя примеры акционизма в музеях существует. И этот человек не изобрел ничего нового, это абсолютно слабая и вторичная попытка художественной акции. Даже язык не поворачивается назвать это художественной акцией", — отметила Трегулова.
Недавно в Новой Третьяковке на Крымском валу открылись две художественно роскошные выставки — классика русской живописи Ильи Репина и намеренно в СССР забытого Бориса Голополосова. Если будет счастливая возможность попасть, то не упустите такой шанс. Если вдруг увидите среди публики скучающего мужчину в стрингах, посочувствуйте. Быть может, это лишь перверсивная ревность к великим.